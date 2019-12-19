Ağrı'da şehir içi ulaşım hizmetlerinin tamamı belediye tarafından sağlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da şehir içi ulaşım hizmetlerinin tamamı belediye tarafından sağlanacak - Son Dakika

Ağrı'da şehir içi ulaşım hizmetlerinin tamamı belediye tarafından sağlanacak

6 saat önce

Ağrı'da belediye tarafından ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere faaliyete konulan 66 dolmuştan sonra, yolcu taşıma fiyatlarına özel halk otobüsü sahipleri itiraz etmiş ve kontak kapatmıştı.

Ağrı'da şehir içi ulaşım hizmetlerinin tamamı belediye tarafından sağlanacak, System.String[]

Ağrı'da belediye tarafından ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere faaliyete konulan 66 dolmuştan sonra, yolcu taşıma fiyatlarına özel halk otobüsü sahipleri itiraz etmiş ve kontak kapatmıştı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaşanan sorunun çözümü konusunda özel halk otobüsü sahipleri adına Şoförler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan ile yapılan görüşmeler sonucunda, özel halk otobüsü hatlarının 410 bin lira bedelle belediyeye devredilmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.


Belediye Başkanı Sayan, Şoförler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan ile birlikte varılan anlaşmaya ilişkin açıklamasında, "Biz bu gün dolmuş esnafımızı temsilen gelen Şoförler Odası başkanı Cezmi Alpaslan başkanımız yetki belgesi ile geldi. Ticaret Odası Başkanımızla birlikte. Dolayısıyla biz şehir içi ulaşımında daha önce esnafa kiralanan hatların belediyeye devri konusunda anlaştık. Bundan böyle bütün şehir içi ulaşımı belediye tarafından sağlanacak. Biz esnafımızla anlaştık. Bütün problemleri çözdük. Hatlar belediyeye devredildi. Biz belediye olarak anlaşma gereği her bir hat sahibine 410 bin lira ödeme yapacağız. Bu daha önce de onlara teklifimizdi. Sağ olsunlar gereğini yaptılar. Allah kendilerinden razı olsun. Biz de Ağrı için çalışmaya devam edeceğiz. Bu işi başardık. Bu güne kadar uğraşan başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm her kese teşekkür ederiz. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz Ağrı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Ağrı Şoförler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan ise Ağrı'da ki krizin çözüldüğünü ve krizin çözülme kavuşması konusunda çaba sarf edenlere teşekkür etti. - AĞRI

Abdulkerim Sayan, Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:13 Kaynak: İHA
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