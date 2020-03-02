Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı - Son Dakika

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehit Türk'ün özgeçmişi aktarıldı.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda şehit olan 34 yaşındaki Türk için, Ağrı'daki Ahmedi Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

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