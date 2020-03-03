Ağrı'da şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ağrı'da şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk'ün cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk'ün cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Mehmet Akif İnan Hastanesi'nden alınan şehit Mustafa Türk'ün (34) cenazesi, Yeni Şehitlik Aile Mezarlığındaki camiye getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omzunda cami avlusuna taşınırken yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Vali Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, İslam dininde şehitlik mertebesinin önemli bir mertebe olduğunu söyledi.

Yüzyıl önce atalarının gösterdiği kahramanlığı Türk halkının bu süreçte defalarca gösterdiğini anlatan Vali Erin, şöyle konuştu:

"40 seneye aşkın bir süredir mücadele verdiğimiz ve bugün çok şükür dize getirdiğimiz, yok olmaya mahkum ettiğimiz, güvenlik güçlerimiz ve halkımızla birlikte tek vücut olarak yokluğa mahkum ettiğimiz terör örgütü PKK'yı üzerimize salanlar bugün sınır ötesinde mücadele ettiğimiz güçlerdir. PKK terör örgütü Kürt halkıyla, Kürt kardeşlerimizle, Kürtlerin örfü, geleneği, inancıyla zerre miktarı benzerliği olmayan, ortak paydası olmayan, emperyalisler tarafından devşirilen, silahlandırılan ve üzerimize salınan taşeron bir örgütten başka bir şey değildir." diye konuştu.

Her verilen şehitten yüreklerinin yaralandığını ifade eden Erin, şehitlerin ailelerinin acılarına ortak olmaya çalıştıklarını kaydetti.

İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Türk'ün cenazesi, salavat ve tekbirler getirilerek defnedildi.

Törene, şehidin eşi Yüsra, oğlu İsmail Mert, kızı Elifsu, babası İsmail, annesi Zekiye ile Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan şehit Mustafa Türk, dün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit olmuştu.

Mustafa Türk, Şanlıurfa, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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