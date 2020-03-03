Ağrı'da şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Ağrı'da şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı
9 dakika önce
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun polislerin omzunda getirilmesi Cenaze namazı için gelenler Dua edilmesi Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Tabuta sarılan yakınları Şehidin tabutun polislerin omzunda götürülmesi Kabalıkla tekbirler eşliğinde götürülmesi ŞANLIURFA...
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:40 Kaynak: AA
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun polislerin omzunda getirilmesi
Cenaze namazı için gelenler
Dua edilmesi
Helallik istenmesi
Cenaze namazının kılınması
Dua edilmesi
Tabuta sarılan yakınları
Şehidin tabutun polislerin omzunda götürülmesi
Kabalıkla tekbirler eşliğinde götürülmesi ŞANLIURFA - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı.
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