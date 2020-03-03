Ağrı'da şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı

9 dakika önce

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun polislerin omzunda getirilmesi Cenaze namazı için gelenler Dua edilmesi Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Tabuta sarılan yakınları Şehidin tabutun polislerin omzunda götürülmesi Kabalıkla tekbirler eşliğinde götürülmesi ŞANLIURFA...

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun polislerin omzunda getirilmesi

Cenaze namazı için gelenler

Dua edilmesi

Helallik istenmesi

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi

Tabuta sarılan yakınları

Şehidin tabutun polislerin omzunda götürülmesi

Kabalıkla tekbirler eşliğinde götürülmesi ŞANLIURFA - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Türk, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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