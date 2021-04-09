Ağrı'da şekerleme paketlerine sentetik uyuşturucu gizleyerek kargoya veren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kargo şirketine gönderilmesi için verilen şekerleme paketlerine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

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