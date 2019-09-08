Son Dakika Haberleri: Ağrı'da sel
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Ağrı'da sel

1 saat önce

Ağrı'da selAğrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak köyünde etkili olan sel nedeniyle birçok evi su bastı.

Ağrı'da sel

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak köyünde etkili olan sel nedeniyle birçok evi su bastı.

Bugün öğlen saatlerinde önce dolu ardından başlayan sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Sel sularının etkili olduğu Karabulak köyünde güvenlik nedeniyle kapatılan köprü ve menfez ağızlarının kısa sürede dolması ile üzerine dere taşınca birçok ev su baskınına uğradı. Doğubayazıt ilçesi köylere hizmet götürme birliği, itfaiye ve kaymakamlık ekipleri suyun tahliyesi için köyde çalışmalarını sürdürüyor

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünün Meteorolojik Uyarıda bulundu. Yetkililer bugün saat 14.15-23.00 saatleri arasi Erzurum'un dogusu Karayazi, Köprüköy, Pasinler, Horasan, Narman, Oltu, Olur ve Şenkaya'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayarak uyarıda bulundu

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:39 Kaynak: DHA
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