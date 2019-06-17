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Ağrı'da sel faciası: 4 ölü

1 saat önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışın ardından oluşan sele kapılan 4 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'da sel faciası: 4 ölü, System.String[]
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışın ardından oluşan sele kapılan 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Diyadin ilçesinde etkili olan yağışlı hava sele dönüştü. İlçeye bağlı Göl Mahallesi'nde araziye ot toplamaya çıkan 4 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sele kapılan 4 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan cenazelerin otopsi için Erzurum adli tıp kurumuna sevk edileceği bildirildi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:01 Kaynak: İHA
Diyadin, Ağrı, 3. Sayfa
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