Ağrı'da sel felaketi maddi hasara neden oldu - Son Dakika

Ağrı'da sel felaketi maddi hasara neden oldu

Ağrı'da sel felaketi maddi hasara neden oldu Ağrı'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışın ardından akarsulardaki su seviyesinin yükselmesi kentte birçok köyde sel baskınlarına neden olurken merkeze bağlı Aşağı Saklıca Köyü Namık Mezrasında yaklaşık 100 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ağrı'da sel felaketi maddi hasara neden oldu

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AĞRI - Ağrı'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışın ardından akarsulardaki su seviyesinin yükselmesi kentte birçok köyde sel baskınlarına neden olurken merkeze bağlı Aşağı Saklıca Köyü Namık Mezrasında yaklaşık 100 küçükbaş hayvan telef oldu.

Öte yandan kentte ıslah çalışmalarının sürdüğü Taşlıçay Deresi'nde sağanak yağış sonrası su seviyesinin aniden yükselmesi korkuya neden oldu. Dere ıslah çalışması için kurulan şantiyeyi su bastı. Şantiyede kullanılan çok sayıda iş makinası suda mahsur kaldı. İşçiler ölümle burun buruna geldi.

Yaşanan sel baskınının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Taşlıçay Deresi etrafında güvenlik önlemi alırken Ağrı Bediyesi İtfaiye ekipleri ve Devlet Su İşlerine bağlı ekipler kent genelinde sel sularının daha fazla hasara yol açmaması için çalışma başlattı.

Yaşanan sel felaketini anlatan bir vatandaş yağış sonrası Taşlıçay Deresindeki su seviyesinin aniden arttığını ve birçok malzemenin sel sularında sürüklendiğini söyledi.

Yetkililer, sel baskınlarının yaşandığı bölge ve köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

Taşlıçay, Ağrı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 23:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ağrı'da sel felaketi maddi hasara neden oldu - Son Dakika
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