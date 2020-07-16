Ağrı'da sel felaketinin izleri siliniyor - Son Dakika

Ağrı'da sel felaketinin izleri siliniyor

AĞRI'da üç gün aralıksız yağan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinden etkilenen köy ve bölgelerde İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

AĞRI'da üç gün aralıksız yağan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinden etkilenen köy ve bölgelerde İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşlerine (DSİ) bağlı ekipler iş mkinaları ile selde zarar gören bölgelerde çalışma yaparken, AFAD ekipleri ise merkeze bağlı Kavak köyünde sel felaketinde evleri yıkılan vatandaşlar için çadır kurup gıda malzemesi dağıttı. Köyde yaşanan sel felaketinde evi zarar gören vatandaşlardan İbrahim Altun, taşkın sırasında ailesi ile birlikte mahsur kaldıklarını ve annesini sırtında taşıyarak sel sularından kurtardığını belirtti. Altun, "Yaşanan sel felaketinde 6 kişilik ailem evin içinde mahsur kaldı. Annemi sırtıma alarak kurtarabildim. Büyük bir felaket yaşadık. Evlerimiz kullanılamaz hale geldi. AFAD bize bu gün çadır kurdu. Sağolsunlar diğer gıda ve ihtiyaç malzemesi de getiridi. Şu anda evlerimize giremiyoruz. Evlerimiz hep yıkıldı. Çok mağdur olduk. Kurulan çadırları kullanmaya başladık. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu

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Devlet Su İşleri, Kavak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:19 Kaynak: DHA

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