Karabulak'ta 15, Gürbulak'ta 3 ve Bardaklı köyünde bir olmak üzere 19 evi su bastı. Ayrıca tarım arazileri zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Sel nedeniyle 19 evi su bastı - Son Dakika

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