Ağrı'da sel sularına kapılan Ali Osman, hayatını kaybetti - Son Dakika

Ağrı'da sel sularına kapılan Ali Osman, hayatını kaybetti

Ağrı'da sel sularına kapılan Ali Osman, hayatını kaybettiAĞRI'ya bağlı Dumanlı köyünde sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmaya çalışan Ali Osman Eytemiş (12) akıntıya kapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler

Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı

Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun

Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor

ABD'ye ait savaş gemisinde yangın çıktı

İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı

Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem

Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur

Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı

Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti