Ağrı'da sel sularına kapılan Ali Osman, hayatını kaybetti - Son Dakika

Ağrı'da sel sularına kapılan Ali Osman, hayatını kaybetti

Ağrı'da sel sularına kapılan Ali Osman, hayatını kaybetti AĞRI'ya bağlı Dumanlı köyünde sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmaya çalışan Ali Osman Eytemiş (12) akıntıya kapıldı.

Ağrı'da sel sularına kapılan Ali Osman, hayatını kaybetti

AĞRI'ya bağlı Dumanlı köyünde sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmaya çalışan Ali Osman Eytemiş (12) akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan Ali Osman'ın, 8 kilometre uzakta cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ağrı'ya 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde meydana geldi. Kardeşi Murat (10) ile birlikte koyun otlatan Ali Osman Eytemiş, sağanak sonrası oluşan sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı. Ali Osman'ın sel sularına kapıldığını gören kardeşi Murat, köylülere haber verdi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD, Dumanlı köyündeki dere kenarında arama başlattı.

Ekipler, küçük çobanın cansız bedenini olay yerinden 8 kilometre uzakta Molla Osman köyündeki dere yatağında buldu. Ali Osman Eytemiş'in cesedi dere yatağından alınarak Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy sakinlerinden Abdulkadir Korkmaz, "İki kardeş koyun otlatıyorlardı. Bu yağmur yağınca dere taşıyor. Kaybolan çocuk koyunların önünde yürüyormuş. Koyunları getirince kayboluyor" dedi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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