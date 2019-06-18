Ağrı'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu gözyaşları arasında toprağa...
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Ağrı'nın Diyadin ilçesi Göl Mahallesi'nde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
'nın Diyadin
ilçesi Göl Mahallesi'nde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi.
Dün ot toplamak üzere çıktıkları arazide dolu yağışından korunmak için köprünün altına sığınan anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Anne
Naime Polat, çocukları 11 yaşındaki Musa ve 4 yaşındaki Pınar
'ın cenazeleri Erzurum Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopsilerinin ardından Diyadin'e getirildi.
Anne ve çocukların cenazesi önce evinin önüne sonra da defnedilmek üzere şehir mezarlığına götürüldü. - AĞRI
Ağrı'da feci olay: Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti
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