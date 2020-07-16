Ağrı'da selden zarar gören köyde yaralar sarılıyor - Son Dakika

Ağrı'da 3 gün önce etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle 4 evin kullanılamaz hale geldiği Kavak köyünde, ekiplerce başlatılan çalışmalarla vatandaşların yaraları sarılıyor.

İl merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Kavak köyünde, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aras EDAŞ ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Sel sularının köyün içine getirdiği taş ve kumlar, iş makineleriyle köy dışına taşınıyor.

AFAD ekipleri de evleri selde zarar görerek kullanılmaz hale gelen 4 aileyi, köy meydanında kurdukları çadırlara yerleştirdi.

Ağrı'nın Kavak köyünde 13 Temmuz'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde, 4 ev ve çok sayıda ahır kullanılamaz hale gelmiş, evlerinde mahsur kalan 6 kişi köylülerce kurtarılmıştı.