Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti

31.05.2022 20:20
Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'da sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Ağrı'da sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi. Birçok ev sular altında kalırken, bahçe duvarları sel nedeniyle yıkıldı. Polis ekipleri ve iş makinalarının selin meydana geldiği bölgelere sevk edilmesinden ardından, ilçeye bağlı Telçeker köyünde yaşayan 8 yaşındaki Devran Öztürk'ün oyun oynadığı sırada sel sularına kapıldığı ve kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisi edinildi. - AĞRI

Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 100'e çıktı Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 100'e çıktı
Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, Ağrı, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:03 Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 20:37:51. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement