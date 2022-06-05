Ağrı'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Ağrı'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

05.06.2022 22:50
Ağrı'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde serinlemek için baraja giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde serinlemek için baraja giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Mustafa Özer, LGS sınavı sonrası serinlemek için Yukarı Göçmez köyü mevkisinde Patnos Barajı'na girdi.

Özer'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, botla barajda arama yaptı.

Daha sonra bölgeye gelen Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri, Özer'in cansız bedenini barajdan çıkardı.

Özer'in cenazesi, ambulansa konularak otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
Ağrı'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
Ağrı'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Özer, Patnos, Ağrı, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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