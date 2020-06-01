Ağrı'da serinlemek için dereye giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika

Ağrı'da serinlemek için dereye giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

Tutak ilçesine bağlı Dikbıyık köyünde yaşayan Özgür Sadık, arkadaşlarıyla Cem Deresi'ne gitti.

Dereye giren Sadık'ın sudan çıkmadığını gören arkadaşları köye giderek yakınlarına haber verdi.

Sadık'ı bulamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İz takip köpekleri ve drone ile yapılan çalışma sonucu Sadık'ın cesedi derede çamura saplanmış olarak bulundu.

Arama çalışmalarını takip eden Sadık'ın yakınları cesedin sudan çıkarılışı sırasında gözyaşı döktü.

Olay yeri incelemesinin ardından Özgür Sadık'ın cesedi 112 Acil Servis ekiplerince Tutak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.