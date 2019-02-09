Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Seyir Halindeki Aracın Tekerleği Çıktı

Ağrı'da Seyir Halindeki Aracın Tekerleği Çıktı

1 saat önce

Ağrı'da hareket halindeki bir aracın lastiği çıktı.

Ağrı'da Seyir Halindeki Aracın Tekerleği Çıktı, System.String[]
Ağrı'da hareket halindeki bir aracın lastiği çıktı. Sol arka tekerleği aniden çıkan araç hareket seyir halindeki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Kağızman Caddesi yolunda 04 AV 604 plakalı araç hareket halindeyken sol arka lastiğin aniden çıktı. Kopan lastik fırlayarak yolun kenarına doğru savrulurken, şoförün dikkatli olması olası yüksek ihtimal olan bir kazanın gerçekleşmesini engelledi. Seyir halinde olan diğer sürücülere ve etrafta bulunan vatandaşları korkutan olayda şans eseri ölen ve yaralanan da olmadı. Kaza anı olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:45 Kaynak: İHA

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