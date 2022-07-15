Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, Erzurum - Ağrı Karayolu Sarıcan Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, yurt dışından Eleşkirt'teki akrabalarını ziyarete geldiği belirtilen Erkan Ö'ye ait BL-875-VQ yabancı plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü Erkan Ö., otomobili durdururken otomobilde bulunan kişiler dışarı çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, yoldan geçen diğer sürücülerinde yardımı ile söndürülemeyince, İtfaiyeden yardım istendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağrı'da seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü - Son Dakika

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