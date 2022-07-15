Ağrı'da seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü - Son Dakika
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Ağrı'da seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü

15.07.2022 18:35

Ağrı'da seyir halindeyken yanan otomobil, küle döndü Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobil, küle döndü Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, Erzurum - Ağrı Karayolu Sarıcan Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, yurt dışından Eleşkirt'teki akrabalarını ziyarete...

Ağrı'da seyir halindeyken yanan otomobil, küle döndü

AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobil, küle döndü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, Erzurum - Ağrı Karayolu Sarıcan Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, yurt dışından Eleşkirt'teki akrabalarını ziyarete geldiği belirtilen Erkan Ö'ye ait BL-875-VQ yabancı plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü Erkan Ö., otomobili durdururken otomobilde bulunan kişiler dışarı çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, yoldan geçen diğer sürücülerinde yardımı ile söndürülemeyince, İtfaiyeden yardım istendi.

Olay yerine gelen Eleşkirt Belediyesi İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobili söndürürken, hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan çıkan yangın nedeni ile yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapanan Erzurum-Ağrı Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangında her bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü - Son Dakika
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