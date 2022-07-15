AĞRI'DA SEYİR HALİNDEYKEN YANAN OTOMOBİL NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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AĞRI'DA SEYİR HALİNDEYKEN YANAN OTOMOBİL NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI

15.07.2022 18:51

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen otomobil nedeniyle Erzurum- Ağrı yolu trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Sarıcan Deresi mevkinde meydana geldi. Yurt dışından Eleşkirt'?deki akrabalarını ziyarete gelen Erkan Öztürk'e ait BL-875-VQ yabancı plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü Erkan Öztürk, otomobili durdurarak yanındaki arkadaşı ile dışarı çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımı ile söndürülemeyince, İtfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Eleşkirt Belediyesi İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobili söndürdü. Hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapanan Erzurum-Ağrı Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin söndürülmesi ve yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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Kaynak: DHA

Eleşkirt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AĞRI'DA SEYİR HALİNDEYKEN YANAN OTOMOBİL NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AĞRI'DA SEYİR HALİNDEYKEN YANAN OTOMOBİL NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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