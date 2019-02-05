Ağrı'da Sibirya Soğuğu ve Sis
32 dakika önce
Ağrı'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Ağrı
'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Doğu Anadolu Bölgesi
'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar, evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında çeşitli tedbirler alarak soğuktan korunmaya çalışırken ev, iş yeri ve araçların camları buz tuttu. Kentte kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yoğun sis nedeniyle Anadolu Jet
'in Ağrı- Ankara
uçak seferleri karşılıklı iptal edildi. Sibirya
soğukları etkisi altına giren kentte, Gazeteci-Fotoğrafçı Recep Çirik'in gece saatlerinde fotoğraf çekim sırasında saçı, kaşı ve kirpiği buz tuttu. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:30 Kaynak: İHA
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