Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Sibirya Soğukları Su Deposunu Dondurdu

Ağrı'da Sibirya Soğukları Su Deposunu Dondurdu

1 saat önce

Ağrı'da Sibirya soğukları su deposunu dondurduAĞRI - Ağrı'da etkili olan Sibirya soğukları kentte bulunan su depolarını dondurdu.

Ağrı'da Sibirya soğukları su deposunu dondurdu

AĞRI - Ağrı'da etkili olan Sibirya soğukları kentte bulunan su depolarını dondurdu.
Ağrı'da gece saatlerinde havanın eksi 25 dereceye kadar düşmesi üzerine kent adeta buz tuttu, su depoları dondu. Sibirya soğukları Ağrı'da, hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan soğuk havayla birlikte bugün sabah saatlerinde kent merkezinde kırağı görüntüleri oluştu. Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğe sahip olan su deposundan metrelerce buz kütlesi oluştu. Su deposundan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri hayrete düşürdü. Buz dağını andıran görüntü ortaya çıkaran su deposu, hayranlıkla izleyen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. Soğuk havaların kente her yeri dondurduğunu ifade eden Engin Aslankılıç, "Gece havaların eksi 35, eksi 37 derece olmasıyla birlikte su depomuz bile dondu Ağrı'da. Nerdeyse hayat durma noktasına geldi. Su deposu, ağaçlar, arabalar her şey dondu" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

Sibirya, Ağrı, 3. Sayfa
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