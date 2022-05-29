Ağrı'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu

Zorlu geçen kış mevsiminin ardından ısınan havayı fırsat bilen Ağrı'da vatandaşlar, aileleriyle piknik alanlarında mangal yakıp vakit geçirdi.

İklim koşullarının mevsim normallerine döndüğü kentte, güneşli hava ve hafta sonunu fırsat bilenler, ağaçların yoğun olduğu ve çevresi düğün çiçekleriyle sararan piknik alanlarını tercih etti.

Özellikle Yazıcı Barajı yolu üzerinde yapılan piknik bahçelerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, aileleriyle akarsu kenarındaki çardaklarda mangal yaktı.

Buralarda piknik yapıp dinlenenlerin çocukları da yapay olarak yapılan göletlerde deniz bisikletlerine binerek eğlendi.

Piknik bahçesi işletmecisi Davut Yıldırım, AA muhabirine, baharın gelişiyle oluşan yoğunluğun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Vatandaşların memnun olması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Murathan köyünde bulunan bahçemizi 2 yıl önce yaptık. Zorlu bir kış sürecinin ardından ilkbaharla mesire alanımız ve restoranımız dolmaya başladı. Vatandaşlarımız mesire alanımızda istedikleri gibi piknik yapıp hoşça vakit geçiriyorlar. Suyun kenarında ve doğayla iç içe piknik yapıyorlar. Çocuklar için çeşitli oyun alanlarımız var. Bahçemizde çocuk parkı, güvercin, tavuk ve kazlarımız var. 2 haftadır hafta sonlarımız çok yoğun geçiyor. Pandemi sonrası vatandaşlar evlerinden çıkıp doğaya geldiler."

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu piknik alanları, akarsu kenarında yoğunluk oluşturan ağaçlar ve çevresindeki doğal güzellikler dron ile görüntülendi.