Son Dakika Haberleri: Ağrı'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu

Ağrı'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu

48 dakika önce

Ağrı'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları ile araçlar zarar gördü.

Ağrı'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu, System.String[]
Ağrı'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları ile araçlar zarar gördü.
İl merkezinde öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları, kısmen ya da tamamen yerinden sökülüp sokak ve caddelere düştü.
Düşen parçaların çarptığı bazı evler ve araçlarda hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri de fırtına sonrası binaların hasar gören çatılarında, düşme tehlikesi olan malzemelere karşı tedbir alıp düşen çatı parçalarını temizlemeye çalıştı.
Olay sebebiyle endişeli anlar yaşayan bazı vatandaşlar, fırtınanın dinmesiyle iş yerlerinin önünü temizledi.
Vatandaşlardan Sabahattin Aktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın şiddetli olduğunu anlatarak, büyük korku yaşadıklarını söyledi.
Fırtınanın bir anda başladığını ifade eden Aktay, "Ben otoparkın bulunduğu yerde içeride oturmuştum. Hangi binadan geldiğini görmediğimiz çatı ve tahtalar camı kırdı. Korktum ve ben de dışarı çıkıp başka bir tarafa doğru koştum. Fırtına otoparktaki araçlara da zarar verdi." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:31 Kaynak: AA
İtfaiye, Ağrı, Güncel
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