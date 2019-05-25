Son Dakika Haberleri: Ağrı'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ağrı'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

9 saat önce

Ağrı'da aniden bastıran yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu.

Ağrı'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, System.String[]
Ağrı'da aniden bastıran yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu. Uçan çatıların parçaları arabaların üzerine düştü. Ağrı'da gün içinde aniden bastıran sağanak yağış ve rüzgar hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların uçan çatıları cadde ortasına ve arabaların üzerine düşerken, vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Savrulan çatıların parçaları metrelerce savrularak bazı iş yerlerinin camlarından içeri girdi. Çatı altları ve sokaklarda park halindeki araçlarda da maddi hasar oluşurken, kentte herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmaması teselli oldu. Şiddetli rüzgar anında içerde olduğunu ve çatıların uçuşmaya başlaması ile birlikte dışarıya çıktığını anlatan Murat Hançer İsimli esnaf, "Aniden bastıran rüzgar çatıları uçurdu. Burası otopark arabaların üzerine düştü. Büyük çapta maddi hasara yol açtı. Aldığımız bilgilere göre Ağrı'nın birçok mahallesinde de evlerde maddi hasar oluşmuş çatılar uçmuş" diye konuştu. Bir diğer taraftan fırtına nedeniyle Ağrı Amed-i Hani Havalimanı'na inmeye çalışan bir uçağında zor anları da kameralara takıldı. Çatıların düştüğü bölgelere gelen polis ekipleri vatandaşları uyararak güvenlik önlemi alırken İtfaiye ekipleri çatılardan sarkan sac parçalarını temizledi.
(Ramazan Demir - Demet Aydemir/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:30 Kaynak: İHA
Ağrı, Güncel
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