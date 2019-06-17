Son Dakika Haberleri: Ağrı'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Ağrı'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

56 dakika önce

Ağrıda başlayan sağanak yağışla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu.

Ağrı'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, System.String[]
Ağrıda başlayan sağanak yağışla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu.

Kentte sağanak yağışla birlikte aniden şiddetlenen rüzgar, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile çevreye savrulan çatı parçaları cadde ve sokaklarda park halinde olan araçların üzerine düşerek, maddi hasara neden oldu. Kentte oluşan maddi hasar dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
Ağrı, Güncel
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