Son Dakika Haberleri: Ağrı'da şiddetli sağanak
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Ağrı'da şiddetli sağanak

13 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yüzünden bir köydeki bazı evler ile bir okulun zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Ağrı'da şiddetli sağanak, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yüzünden bir köydeki bazı evler ile bir okulun zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İlçede öğleden sonra etkili olan şiddetli sağanak, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ağrı- Iğdır kara yolu üzerinde yer alan Karabulak köyünde yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle köyü çevreleyen dağlardan gelen su ve çamur, köy merkezindeki yolları kapladı.

Taşkın nedeniyle köydeki bir çok ev ve Karabulak Yatılı Bölge Ortaokulunun zemin ve bodrum katı sular altında kaldı.

Jandarma ve ilçe özel idare ekiplerinin köydeki çalışmaları sürüyor.

Doğubeyazıt, Iğdır, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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