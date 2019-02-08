Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Ağrı'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

31 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 iki kişi yaralandı.

Ağrı'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 iki kişi yaralandı.

Olay, ilçenin en kalabalık caddelerinden Çiftepınar Mahallesi'ndeki pasajlar bölgesinde meydana geldi.


Caddeden geçen iki ayrı araçtan inen kişiler, bilinmeyen bir nedenle birbirlerine ateş açtı.


Olayda, bir kişi silahla vurularak, yaralandı. Bu sırada caddede bulunan bir polis memuru ise olaya müdahale ederken, çevrede toplanan bazı kişiler tarafından darbedildi.

Silahlı kavganın ardından bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.


Kavgaya karışanlardan silahla vurulan kişi ile darbedilerek hafif yaralanan polis memuru, bölgeye çağrılan ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması sonucu kavgaya karışan zanlıların gözaltına alındığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı, 3. Sayfa
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