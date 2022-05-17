Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı

17.05.2022 12:57

Gelen son dakika haberlerine göre Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralıAĞRI Ağrı'da amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı

AĞRI Ağrı'da amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Sabah saat 09: 30 sularında Ağrı merkez dörtyol kavşağında meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile amca çocukları olduğu öğrenilen iki taraf bir birlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdı. Çıkan kavgada Aynı aileden Necip Elmas, Sinan Elmas, Yüksel Elmas, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile o sırada yoldan geçen Emine Morkoyun yaralandı. Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, 5 kişi gözaltına alındığı bilgisi edinildi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sinan ile Yüksel Elmas'ın ameliyata alındığı, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı
Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı
Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı
Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı
Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı
Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı
Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı
Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı
Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı
Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı
Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada: 5 yaralı - Son Dakika
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