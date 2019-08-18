Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu
1 saat önce
Patnos ilçesinde, güvenlik korucusu otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düştü.
Patnos Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:20 Kaynak: AA
ilçesinde, güvenlik korucusu otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düştü.
İlçenin Pirömer köyünde güvenlik korucusu olarak görev yapan Mustafa Maral, Patnos- Dedeli
kara yolunda kendi kullandığı otomobil ile ilerlerken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve jandarma ekiplerince yapılan kontrolde Maral'ın şehit olduğu belirlendi.
Güvenlik güçleri, saldırıya karışanların yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
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