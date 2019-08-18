Son Dakika Haberleri: Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu
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Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu

1 saat önce

Patnos ilçesinde, güvenlik korucusu otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düştü.

Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu, System.String[]
Patnos ilçesinde, güvenlik korucusu otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düştü.
İlçenin Pirömer köyünde güvenlik korucusu olarak görev yapan Mustafa Maral, Patnos- Dedeli kara yolunda kendi kullandığı otomobil ile ilerlerken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve jandarma ekiplerince yapılan kontrolde Maral'ın şehit olduğu belirlendi.
Güvenlik güçleri, saldırıya karışanların yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
Dedeli, Patnos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:20 Kaynak: AA
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