Ağrı'da sınav öncesi okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Ağrı'da sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi 58 okulda dezenfekte çalışması yapıldı.

Ağrı'da sınav öncesi okullar dezenfekte edildi, System.String[]

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi 58 okulda dezenfekte çalışması yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir, öğrencilerin rahat etmesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Uygun sınav ortamını oluşturmak için MEB ailesi olarak 10 gündür çalıştıklarını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Öğrenciler sınava tertemiz ortamda girecek. Dezenfekte ve temizlik çalışmaları ile okullarda sağlıklı ve steril bir ortam oluşturuyoruz. LGS öncesinde yapılan dezenfekte çalışmaları ile sınav yapılacak okullarda insan sağlığını tehdit edecek hiçbir olumsuzluk yaşanmayacaktır. Gençlerimizin içi rahat olsun."

Patnos, Ağrı, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:55 Kaynak: AA

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