Ağrı'da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Ağrı'da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

05.07.2022 01:30

Ağrı'da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 273 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Ağrı'da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

AĞRI - Ağrı'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 273 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağrı'da güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinde tutulan 273 Afgan göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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