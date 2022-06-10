Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

10.06.2022 15:05
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

Ağrı'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 499 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Ağrı'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 499 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Ağrı'da güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinde tutulan 499 Afgan göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanına getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi. - AĞRI

Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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