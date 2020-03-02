Ağrı'da sınır kapısında gümrük aracına roketli saldırı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da sınır kapısında gümrük aracına roketli saldırı (2) - Son Dakika

Ağrı'da sınır kapısında gümrük aracına roketli saldırı (2)

6 saat önce

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİGürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına düzenlenen roketli saldırı sonrası kaçan terörist grupla çatışma çıktı.

Ağrı'da sınır kapısında gümrük aracına roketli saldırı (2), System.String[]

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına düzenlenen roketli saldırı sonrası kaçan terörist grupla çatışma çıktı. Kaçan terörist grupla sıcak temas sağlandı. Ağrı Dağı eteklerinde çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Askeri helikopterler bölgede alçak uçuş gerçekleştirirken, bomba arama köpeklerinin de desteğiyle mayın araması yapılıyor.

YARALI ASKER AMELİYATA ALINDI

Saldırıda yaralanan bir uzman çavuş askeri helikopterle Doğubayazıt'tan Erzurum'a gönderildi. Yaralı uzman çavuşu taşıyan helikopter Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin helikopter pistine indi. Yaralı asker buradan kara ambulansına alınarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı uzman çavuş ameliyata alındı.

NÖBET DEĞİŞİMİNDE OLMUŞ

Ağrı Valiliği'nden de saldırıya ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısında görev yapan personelimizin nöbet değişimi için Doğubayazıt'dan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırı sonucu aracın ön tekerleği isabet almış bu sebeple karayolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam edilmektedir" denildi.


Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:20 Kaynak: DHA
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