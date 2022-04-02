Ağrı'da sis ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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Ağrı'da sis ve soğuk hava etkili oluyor

02.04.2022 11:22
Ağrı'da sis ve soğuk hava etkili oluyor

Ağrı'da etkili olan yoğun sis ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ağrı'da etkili olan yoğun sis ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk havanın etkisi altındaki kentte, sabaha doğru başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sis, il merkezinin yanı sıra kenti çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sürücüler, görüş mesafesinin azaldığı yollarda araç farlarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi.

Yoğun sis, bir süre sonra etkisini kaybetmeye başladı.

Ağrı'da sis ve soğuk hava etkili oluyor
Ağrı'da sis ve soğuk hava etkili oluyor
Ağrı'da sis ve soğuk hava etkili oluyor

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Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da sis ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika


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