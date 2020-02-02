Ağrı'da Siyer Sınavı yapıldı - Son Dakika

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Türkiye geneli düzenlenen Siyer Sınavı'na Ağrı'da yaklaşık 3 bin 500 öğrenci katıldı.



Ağrı merkezde 20 okulda 'O'nu Oku O'nu Yaşa' temalı yapılan sınavla ilgili açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Ağrı Şube Başkanı Arif Yılmaz, yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin sabahın erken saatlerinden gelerek sınava girdiğini söyledi.



Hava sıcaklığının eksi 15 derece olmasına rağmen, sınava katılımın oldukça fazla olduğunu belirten Yılmaz, "Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak da 10 yıl oldu bu programı düzenliyoruz. Her geçen gün kat ve kat katılımda bir sayı artışı oluyor. Tabii ki diyoruz kaybedeni aslında olmayan bir sınavdır bu. Gerçekten bu işin kaybedeni yok, başlı başına kazanmıştır insanlar Peygamber Efendimizin hayatını okuyarak. Az önce velilerle, aileler ile görüştük. Aileler gayet heyecanlı, öğrenciler yine öyle heyecanlı. Öğrencilerin ve ailelerinin dedikleri şeyler şunlar; binlerce insana bu kitabı okuttuk. Bu kitapla beraber çocuklar aslında ailelerine, babalarına, ev halkına televizyonu kapattırmışlar. Telefonu bir yana bırakmışlardır. Malum biliyorsunuz, bu son dönemde insanların elinde telefon, evlerinde televizyon ve tabletler düşmüyor. Burada peygamberin hayatını o aileleri okumuşlar" dedi.



Devamında Yılmaz, Türkiye geneli yapılan sınava 200 bin öğrencinin katıldığını ifade etti. - AĞRI