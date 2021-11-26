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Ağrı'da Siyer Yarışması çalışması devam ediyor - Son Dakika

Ağrı'da Siyer Yarışması çalışması devam ediyor

26.11.2021 16:39
Ağrı'da Siyer Yarışması çalışması devam ediyor

Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın tüm Türkiye'de yapacağı Siyer Yarışması için Ağrı'da çalışmalar devam ediyor. Vakıf gönüllüleri her gün kentin farklı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Ağrı Temsilciliği gönüllüleri, bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Siyer Yarışması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde bulunan okullarda yürütülen tanıtım çalışmaları başta olmak üzere birçok noktada yarışma ile ilgili bilgilendirmeler ve kayıt işlemleri yürütülüyor.

"11 yıldır sürdürdüğümüz hummalı çalışmanın esasında Allah'ın rızasını kazanmak var"

Yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Ağrı Temsilcisi Arif Yılmaz, yarışmaya ilgilinin yoğun olduğunu belirtti.

Arif Yılmaz, "Öğrenciler, öğretmenlerimiz bizi bekliyor. Amaç okuma alışkanlığını geliştirmek, kendimize rehber edindiğimiz Peygamber Efendimiz (Aleyhisselatu Vesselam)'in hayatını öğretmek ve hem de toplum içerisinde böyle anlaşılır bir düzeye getirmektir. 11 yıldır sürdürdüğümüz hummalı çalışmanın esasında Allah'ın rızasını kazanmak var. 11 yıldır Siyer Yarışmasını yapıyoruz, bu yıl ki çalışmalarımız ise yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalarımız kapsamında Ağrı Belediyesi ile görüştük, yarışmanın duyurusunu yapmak için şehrin birçok noktasında bulunan billboardlara, raketlere, panolara afişlerimizi astık. Yarışmanın duyurusu için Ağrı İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştük camilerde, okullarda çalışmalar yürüttük. Okulları geziyoruz, okullarda yarışmanın tanıtımı ile ilgili öğrencilere bilgilendirmede bulunuyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin yarışmaya katılabilmeleri için okul idaresi ve öğretmenlerimiz ile birlikte öğrencilere yardımcı oluyoruz. Halkın yoğun bir ilgisi var. Gerek öğrencilerimiz ve gerekse velilerimiz kayıt başvurularında bulunuyor. Yarışma için son başvuru 31 Ocak 2022 tarihinde, bir sorun ve sıkıntı olmaz ise 12 Şubat 2022 tarihinde ise yarışma sınavımızı gerçekleştireceğiz. Ülkede salgının seyrinin değişmesi yada başka durumların olması halinde alt yapımız hazır yarışmayı online olarak yapacağız inşallah." dedi.

Arif Yılmaz, Peygamber, Mevla, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ağrı'da Siyer Yarışması çalışması devam ediyor - Son Dakika


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