Ağrı'da Soğuk Hava

Bölgede, sıfırın altında 20 dereceyle gece en düşük hava sıcaklığının kaydedildiği Ağrı
'da, dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte nehir ve dereler dondu, ağaçlarda kırağı oluştu.
Pazara hayvanlarını satmaya getiren besiciler de soğuklardan etkilendi.
Besicilerden Yıldırım Aydemir, AA muhabirine, havaların çok soğuk olduğunu ve her yerin buz tuttuğunu belirterek, "Hayvanlar yürüyemiyor. Her gün hayvanlarımızı saat 07.00'de pazara getirirken, bugün 08.30'da getirdik. Yoğun siste önümüzü göremiyoruz. Hayvanlar kayıyor." dedi.
Besici Metin Kızılbaba ise soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını ifade etti.
Öte yandan, Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki tırların depoları dondu. Sürücüler, ateş yakarak yakıt depolarındaki buzu çözmeye çalıştı. Bazı sürücüler de tırların altına uzanarak depoları kontrol etti.
Sürücülerden İlhami Kızıltaş, havanın çok soğuk olduğunu belirterek, "Yakıt deposunun altında, kova içinde ateş yatık. Araç
mazotu çekmiyor, çalışmıyor." diye konuştu. Eleşkirt
ilçesinde de çatılarda buz sarkıtları oluştu, dereler dondu.