Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-1 - Son Dakika

Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-1

6 saat önce

Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardıEN düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece olduğu Ağrı'da vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyeye sardı.

Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı

EN düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece olduğu Ağrı'da vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyeye sardı.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı'da dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece ölçüldü. Don ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar, arabalarının motor kısmı, cam ve kapılarını korumak için çeşitli çözümler üretti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerini kilimle örterken, bazıları da halı, battaniye ve branda ile kapatarak soğuktan korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da gece belirli saatlerde araçlarını çalıştırarak donmaması için tedbir alıyor.

DONAN ARAÇLARI TAKVİYE İLE ÇALIŞTIRDILAR

Soğuk havanın etkili olduğu Muş'ta ise vatandaşlar donan araçlarını akü takviyeleri ile çalıştırdı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü kent merkezinde ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, çatılardaki buzları kendi imkanlarıyla kırmaya çalıştı.

Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-1

Sibirya, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
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