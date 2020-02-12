Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-2 - Son Dakika

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Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-2
6 saat önce
Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-2 (MUŞ)
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-2 (MUŞ)
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