Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-2 - Son Dakika

Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-2

6 saat önce

Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-2 (MUŞ)

Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-2 (MUŞ)

Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-2

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
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