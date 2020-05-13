Ağrı'da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 2 kişiye ceza - Son Dakika

Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 20 yaş altı 2 kişiye, tedbirlere uymamaktan 784 lira para cezası kesti.

Mahalledeki metruk evlerde arama yapan ekipler, şüpheli kişiler ve araçları durdurarak üst araması ile kimlik kontrolünden geçirdi.

İlçede güven ortamının sağlanması, metruk binalarda madde kullanımı ve yabancı madde satışının önlenmesi amacıyla 166 kişilik polis ekibi, Yenimahalle 'de Güven04 uygulaması gerçekleştirdi.

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