Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim

12.12.2020 12:55

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci haftasının ilk gününde, Ağrı'nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim

AĞRI - Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci haftasının ilk gününde, Ağrı'nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci haftasında Ağrı'nın Cadde ve meydanlarında kimsenin olmadığı görüldü. Cuma akşamı saat 21.00 itibari ile uygulamaya konulan kısıtlama ile birlikte, kısıtlamadan muaf olan çalışanların dışında tüm Ağrılı vatandaşlar evlerinde kaldı. Kısıtlamaların olmadığı dönemde insan yoğunluğunun yaşandığı Ağrı'nın en işlek cadde ve meydanlarını şimdi ise sessizlik sardı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydanlarda sessizlik hakim - Son Dakika


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