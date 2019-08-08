Son Dakika Haberleri: Ağrı'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

2 saat önce

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakımevinde başıboş sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması başlattıSokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini engellemek amacıyla başlatılan çalışmalara, Veteriner hekimler ve Belediye Veteriner İşleri Personeli katıldı.

Ağrı'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor, System.String[]
Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakımevinde başıboş sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması başlattı

Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini engellemek amacıyla başlatılan çalışmalara, Veteriner hekimler ve Belediye Veteriner İşleri Personeli katıldı. Kısırlaştırılan hayvanlara antibiyotik tedavisi iç-dış parazit ve kuduz aşıları veteriner hekimler gözetiminde yapıldı. Kısırlaştırılan tüm hayvanlar işaretlenerek kulak küpesi takıldı. Kulak küpesi takılan hayvanlar sisteme işlenerek, kayıt altına alınacak. - AĞRI
Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı! Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:19:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]