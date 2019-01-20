Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Sokak Hayvanları Unutulmadı

Ağrı'da Sokak Hayvanları Unutulmadı

8 dakika önce

Ağrı'da her geçen gün etkisini artıran soğuk havalar nedeni ile sokak hayvanları oldukça zor anlar yaşarken, yardımlarına Ağrı Beşir Derneği koştu.

Ağrı'da Sokak Hayvanları Unutulmadı, System.String[]
Ağrı'da her geçen gün etkisini artıran soğuk havalar nedeni ile sokak hayvanları oldukça zor anlar yaşarken, yardımlarına Ağrı Beşir Derneği koştu. Dernek yetkilileri ellerindeki etlerle sokak hayvanlarını doyurmaya çalıştılar.

Ağrı il merkezinde eksi 30 dereceleri bulan soğuk havalar nedeni özellikle sokak hayvanları zor anlar yaşıyorlar. Karla kaplı sokaklarda yem bulamayan hayvanlar soğuk ve açlıkla mücadele ediyorlar. Hayvanların ve kuşların ölmemesi için mahalle ve sokak aralarında gezinerek kuşlara ve sokak hayvanlarına yem ve et veren Ağrı Beşir Derneği yetkilileri, vatandaşları da bu konuda daha duyarlı olmaları konusunda uyardılar. Sokak hayvanlarını doyurmanın herkesin görevi olduğuna vurgu yapan Ağrı Beşir Derneği Başkanı Umut Oğur, "Bu soğuk günlerde sokak hayvanları ve kuşları unutmamalıyız. Herkes kapısının önüne yemek artıklarını ve kuşlar için ekmek kırıntıları bıraksa yine sorun yaşamayız. Onların da bir can taşıdığını unutmamalıyız. Bizler dernek olarak üstümüze düşen sorumluluğu yapıyor, herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

Ağrı, Güncel
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