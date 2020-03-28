Ağrı'da sokaklar 'Evde kal' uyarılarına rağmen dolup taştı - Son Dakika

Ağrı'da sokaklar 'Evde kal' uyarılarına rağmen dolup taştı

AĞRI - Ağrı'da vatandaşlar korona virüse karşı yapılan "Evde kal" uyarılarına rağmen cadde ve sokakları doldurdu.

Korona virüs salgını Türkiye'de her geçen gün yayılarak ölümler devam ederken, alınan tedbirler kapsamında 'Evde kal' çağrısına Ağrı'da çok sayıda vatandaş uymadı. Ağrı'nın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi yapılan çağrılara ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen vatandaşlarla dolup taştı. Ortaya çıkan kalabalık dikkat çekti. Sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlar için caddede bulunan polisler, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için de sefer oldu.

Korona virüse yönelik bir tanımlama yapan vatandaşlardan 60 yaşındaki Ali Salman, "Sınırları aşan, sınırları tanımayan dünya devletlerinin bunalıma girdiği ve Türkiye'yi de alarma geçiren, örfü, rengi, cismi olmayan bir hastalıktır. Fakat bizim çarşıya çıkmamızın asıl sebebi ihtiyaç gereği olmasından kaynaklı" ifadelerini kullandı.