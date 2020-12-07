Ağrı'da son aylarda çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 21 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 adet 105 ekran televizyon, 6 hilti, 5 matkap, 6 bisiklet, 17 torba kömür, 3 el arabası, 1 balıkçı oltası, 1 tablet, 5 usb kablo, 5 kulaklık, 2 su motoru, 60 gram toz esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, olayların meydana geldiği adresler ile şüphelilerin kaçabilecekleri güzergahlardaki kameraların incelemesi sonucu tespit edilen 21 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son aylarda kentteki mahallelerde ev, iş yeri, kurum ve otomobil hırsızlığına karışanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ağrı 'da son aylarda çeşitli hırsızlık suçlarına karıştıkları belirlenen 21 zanlı tutuklandı.

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