Ağrı'da sonbaharda dağlarda otlayan atlar doğaya renk katıyor - Son Dakika

Ağrı'da yazın çiftçilerin binek olarak kullandığı atlar, sonbaharın gelişiyle sarının farklı tonlarına bürünen doğada ayrı bir güzellik sunuyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte 6 ay ahırda yem verilerek beslenilen atlar, ilkbaharda havaların ısınması ve karların erimesiyle doğaya salınıyor. Yazın ise zorlu coğrafya şartlarına hakim bölgede ihtiyaç halinde çiftçilerin otlaklardan alarak çoğu zaman binek olarak kullanılan atlar, sonbaharın gelişiyle köylere yakın bölgelerde otlatılıyor.

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip bölgede sonbaharda farklı güzelliklere bürünen dağlarda otlayıp akşam saatlerinde sahiplerince alınarak ahırlara götürülen atlar, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen doğada zaman zaman yavrularıyla oynayan atlar, kışın ise ahırlarda besleniyor.