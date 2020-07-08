Ağrı'da Spor Camiası Önder Baydar'ı mezarı başında andı - Son Dakika

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF)'nin Onursal Başkanı Aydın Kasar'ın organize ettiği vefa etkinliği kapsamında 214 yılında vefat eden spor adamı ve eğitimci Önder Baydar, mezarı başında anıldı.



Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Askf Yöneticileri, Ağrı Spor Başkanı Mehmet Yıldırım ve kulüp yöneticileri, Futbol İl Temsilcisi Celal Bulut, Tüm Spor Adamları Derneği Yöneticileri ve Amatör Futbolcular Derneği Yöneticileri ile eski spor adamlarının katıldığı programda, ÜNİAK Başkanı Muhammet Taştan tarafından kuran-ı kerim ve dualar okundu.



Programın vefa kavramı açısından önemli olduğunu söyleyen Aydın Kasar, "Bugün Ağrı'ya önemli hizmetlerde bulunmuş bir spor adamı ve eğitimci olan Önder Baydar'ın vefatının altıncı sene-i devriyesi. Kendisini mezarı başında anarak, hem bizden sonraki kuşaklara örnek olması, hem de vefa kavramının önemini ortaya koymak istedik. Buraya kadar gelen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.



Önder Baydar'ın oğlu Umut Baydar ise " Babam, spor adamı ve eğitimciydi. Son birkaç yılında spor camiasına gerçekten bağımlı bir şekilde yaşadı. Bu organizasyonu düzenleyen, vefa kavramına oluşturan Aydın Kasar büyüğümüze ve ASKF Başkanımız Erkan Kösedağ'a teşekkür ediyorum" dedi. - AĞRI