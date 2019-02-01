Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Sportif Çalışmalar Ele Alındı

Ağrı'da Sportif Çalışmalar Ele Alındı

1 saat önce

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenörlerle ocak ayı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı'da Sportif Çalışmalar Ele Alındı, System.String[]
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenörlerle ocak ayı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, kurum antrenörleriyle Kamp Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda ocak ayı antrenör değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spor Yönlendirme Projesi, il spor merkezleri, okul spor faaliyetleri ve sporcu sayısının arttırılmasına önem verilmesi konuları ele alındı.

Müdürlüğün bünyesinde gerçekleştirilen sportif çalışmalarında görüşüldüğü toplantıda, sosyal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası dereceler, gösterilen genel durum ve başarı değerlendirmesi ile ilgili konuların üzerinde durularak fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda Budak, özverili çalışmalarından dolayı antrenörlere teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:28 Kaynak: AA

Türkiye, Ağrı, Güncel
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