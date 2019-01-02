Ağrı'da Sportif Tesislerin Bakımı Yapıldı

Ağrı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine bağlı tesislerde bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilerek çok sayıda tesis daha modern bir görünüm kazandı.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu
Şehir Stadyumu, Doğubayazıt
ilçe stadyumu ve Ağrı merkez tesislerinde ki bakım ve onarım çalışmaları sona erdiği bildirildi. Stadyumun kullanılmaz hale gelen çimini sentetik yüzeyli çim sahaya dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada, Doğubayazıt' ta uzun zamandır aktif halde kullanılan ve bakım, onarım çalışmaları kapsamına alınan tesiste soyunma odaları, duş, lawabo, tribün ve dış cephe yenileme gibi çalışmaların yapılarak tesisin daha modern bir hale dönüştürüldüğü ifade edildi.
2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonunda odaların tamamen boyandığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şehir stadyumunda soyunma odaları başta olmak üzere tüm alanı Ağrı Sporumuzun renkleri olan sarı laciverte boyadık. Ülke sporuna sporcu kazandırdığımız Sporcu Eğitim Merkezimizde de bakım ve onarım çalışmaları yanı sıra iç-dış boyama çalışmalarımızı tamamladık. Ağrı Gençlik Merkezimizi ısı yalıtım çalışması ile yeniden modern hale getirdik. Yüzme havuzumuzun çatısında arızalı olan bölgeleri yeniledik. Yüzme havuzu yeniden hizmete sunduk. Ağrı Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir stadyumunda Sentetik yüzeyli Futbol
Sahamızın yapımını tamamladık. Merkez ve Doğubayazıt ilçe tesislerinde doğalgaza dönüşüm işini bitirdik. Tüm tesislerimizi Doğal gaz ile buluşturduk. Merkez ve Doğubayazıt Tesislerimizin Doğalgaza dönüştürülmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Ağrı Valimiz Süleyman Elban
'a, Milletvekilimiz Ekrem Çelebi
'ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz". Diyadin
Gençlik Merkezinin bitmek üzere olduğu ve ilçe spor salonunun ısınma sorunu çözüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.
"Türkiye
Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi, 1 Ekim 2018- 1 Ocak 2019 tarihleri arasında merkez ve ilçelerde ilkokul 3'ncü sınıfa giden öğrencilere uzman antrenörlerimiz ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerimiz eşliğinde sona erdi. Bilindiği üzere projenin 1'nci etabında 2 bin 585 öğrencimiz taramadan geçti. 2'nci dönem hedef sayımız ilkokul 3.sınıfta okuyan 11 bin 403 öğrencimizi taramadan geçti".
'2 bin öğrenci yüzme öğrenecek'
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi yüzme havuzunda başladığı anlatıldı.
Açıklamada, ""Türkiye genelinde 100 bin çocuğun yararlanacağı bu projede yüzme eğitimleri 81 il ile aynı zamanda Ağrı ilimizde de birer aylık 3 dönem halinde yapılacaktır. Proje kapsamında yaklaşık 2 bin öğrenciye yüzme eğitimleri verilecek. İlkokulda okuyan ve özellikle 3'ncü ve 4'ncü sınıfta okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve fiziksel etkinlik derslerini daha verimli kullanmak amacıyla öğrencilerimize günde 4 seans olmak üzere haftada 4 gün eğitimler verilecek. Şuan itibariyle 450 öğrencimiz yüzme kursundan faydalandı" denildi. - AĞRI